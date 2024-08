National-Foot : le compte à rebours de la nouvelle reprise va s'accélérer

Si la prochaine fenêtre internationale marquée pour le Gabon par ses deux sorties (contre le Maroc et la République centrafricaine), s'inscrivant dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2025 va polariser l'attention, la suite ne remettra pas moins au centre des débats la question de la reprise des championnats domestiques.

Notamment les National-Foot 1 et 2 dont le lancement a été annoncé pour le mois de septembre.

Si l'on s'en tient à la promesse (enfin la bonne ?) du ministre des Sports, André Jacques Augand, au sortir d'une réunion convoquée par le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, et qui avait vu la participation également des représentants de la Ligue nationale de football professionnel et de la Ligue nationale defootball féminin.

La date exacte des trois coups de la saison du renouveau reste toutefois une inconnue, à presque trois semaines du mois butoir.

Aussi bien pour le public sevré des joutes nationales depuis plus de deux ans, que pour les clubs qui devraient avoir déjà tous repris le chemin des entraînements.

Comme en Côte d'Ivoire où les différents états-majors du championnat de première division sont actuellement en présaison et connaissent le calendrier complet de l'exercice 2024-2025.

Sur les réseaux sociaux, l'entraîneur de Mangasport, Kevin Djony, et nombre d'acteurs du football gabonais n'ont d'ailleurs pas manqué de s'interroger sur le mutisme ambiant.

À moins que l'exigence de la perception au préalable par les clubs de l'accompagnement financier de l'État soit en passe d'être respectée.

Ce que ne laissent nullement entrevoir les quelques présidents de clubs sollicités et qui, échaudés par les deux précédents reprises annoncées et au final non effectives, estiment très faible la probabilité du démarrage de la saison en septembre 2024.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon