National-Foot : Le Canon a de la ressource

Sans être un modèle de football chatoyant, avec un collectif huilé de part et d’autre, le duel entre le FC 105 et Mangasport a tout de même tenu ses promesses, samedi après-midi au stade Idriss Ngari d’Owendo. Avec, au final, un partage de points (2-2) arraché par des Canonniers qui, deux fois menés au score, ont fait montre de grosses ressources mentales pour ne pas sortir vaincus sur leurs terres.

Astrid Bibang et ses partenaires n'auront pas bénéficié d'un coup de pouce de l’adversaire, comme face à Missile, le week-end précédent, où ils ont arraché une égalisation grâce à un but contre son camp par le gardien de but Paulin Nzambi, évitant ainsi la défaite.

C’est bien un penalty transformé imparablement par Yorick Mabendé, et un coup de tête piqué de Romaric Lignanzi qui ont permis au promu de quitter la pelouse avec un score de parité. Au sortir de l’opposition entre deux clubs historiques du football gabonais.

Il faut dire qu’à défaut de disposer de brillantes individualités pour valider sa philosophie portée vers l’offensive et le beau jeu, Nicaise Ondeno a su monter une équipe disciplinée et combative. Mais loin de soutenir la comparaison avec les belles mécaniques des années fastes.

Un constat qui vaut également pour Mangasport. Malgré un onze stable dans lequel le milieu de terrain Loïc Mombe Assoumou est la seule nouveauté, en remplacement numérique de l’international Clech Ruben Loufilou Ndela, parti à l’AC Ajaccio. On va, toutefois, attendre de voir ce que va apporter l’intégration des autres recrues en cours de qualification dans un onze qui manque toujours de maître à jouer et d’un véritable chasseur de but.



James Angelo LOUNDOU



