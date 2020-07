National-Foot : la Fégafoot met fin à la saison 2019-2020

C'est fini pour la saison 2019-2020 du championnat national de première et deuxième divisions du Gabon.

La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a annoncé la nouvelle hier, de façon solennelle, devant la presse ainsi que l'ensemble des acteurs desdites compétitions. À savoir la Ligue nationale de football (Linaf), les représentants des clubs de D1 et D2 et les représentants des footballeurs professionnels évoluant au Gabon. Les conditions de reprise se sont donc finalement avérées plus compliquées qu'on ne l'imaginait.

Pour ce qui est des conséquences découlant de cette décision, il faut retenir que ce sont les premiers de chacune des deux poules qui devront représenter notre pays aux compétitions africaines. Sur proposition de la Linaf et des représentants de l'association des clubs de D1 et D2, Bouenguidi Sport sera inscrit, en raison de son nombre de points supérieur (16), en Ligue des champions africaine. Tandis que Mangasport (13 points) participera à la Coupe de la Caf. Pas de montée ni de relégation en première et deuxième divisions la saison prochaine dont le démarrage est souhaité pour le mois de novembre 2020.

C'est finalement une campagne 2019-2020 qui n'aura été réalisée qu'à 30 % du calendrier établi par la Linaf en début de saison. Soit sept journées de jouées, sur les quatorze de la phase régulière de championnat, pour ce qui concerne la D1. Et seulement trois levées disputées pour ce qui est de la D2.

La saison étant tout de même validée, les clubs attendent désormais que la seconde tranche de la subvention de l'État leur soit versée afin d'apurer la dette liée à leurs charges respectives.



Stéphane MASSASSA



