National-Foot : Dikaki-Bouenguidisport en ouverture

Ainsi, après la composition des poules, l'entité en charge de l'organisation des championnats de D1 et D2 a procédé au tirage au sort des rencontres des trois premières journées de D1.

En ouverture, le 25 janvier, dès 15 heures, dans le groupe A, AS Dikaki affronte Bouenguidisport au stade Mbombet de Mouila. Pendant le temps, du côté de Libreville, au stade Monedan de Sibang, Missile FC recevra le FC 105, dans la poule ''B''. De même, toujours pour le compte de cette poule ''B'', Lozosport sera aux prises avec AS Pélican à Lastoursville. Et le Stade Mandji sera reçu par l'Union sportive de Bitam (USB).

AS Dikaki/Akanda FC et Bouenguidisport/AO CMS constitueront les affiches de la deuxième journée dans la poule A, le samedi 1er février. Celle-ci sera complétée, le lendemain, par l'opposition entre l'Union sportive d'Oyem/CF Mounana. Tandis que dans la poule B, AS Pélican affrontera le Stade Mandji, FC 105/AS Mangasport, et l'Union sportive de Bitam/Lozosport.