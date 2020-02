National-Foot 1 : Première pour Akanda, Bouenguidi confirme

Hier après-midi au stade Mbombet, les poulains de Michel Mbatchi-Ngoma, qui avaient partagé les points avec l'AO CMS (0 – 0), lors de la levée d'ouverture, ont signé leur premier succès de la saison. Les Akandais se sont appuyés sur Elie Nguema et Romaric Rogombe, deux joueurs de base depuis le précédent exercice, pour faire la différence et infliger à leurs adversaires un deuxième revers à domicile.

L'objectif du maintien que visent Claude Boris Nguema et ses jeunes partenaires de l'AS Dikaki se trouve d'ores et déjà mal embarqué. Tout le contraire de Bouenguidi Sport qui n'a, quant à lui, pas manqué ses débuts à domicile. Pour le premier match de son histoire en D1 au stade Tata-Migolet, le promu s'est offert le scalp de l'AO CMS, le champion du Gabon sortant. Malgré le report du match de samedi dernier à mercredi, les joueurs, le staff technique et les dirigeants du club de Koula-Moutou ont conservé intacte la motivation de confirmer l'entrée en matière victorieuse contre l'AS Dikaki (2 – 1) à Mouila.