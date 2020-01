Mondial féminin U20 : Les Panthères affûtent leurs armes

Les Panthères féminines des moins de 20 ans préparent dans la sérénité leur rencontre aller comptant pour les éliminatoires du Mondial de la catégorie, qui aura lieu en août au Costa Rica et au Panama.

Ainsi, lundi après-midi, une équipe de reporters de l'Union s'est rendue à Bikélé pour suivre les séances d'entraînements de nos jeunes ambassadrices. Sur la pelouse synthétique, la séance a débuté par un footing. Suivi de plusieurs exercices de prise d'information et d'entraînement physique. Sous le regard de Jeanne Moussavou, la sélectionneuse, et de tout son staff.

" Nous sommes à la recherche de la performance et de la bonification de l’ancien groupe, qui avait pris part au tournoi de Marseille l'année dernière. Les filles sont motivées et travaillent d’arrache-pied et avec beaucoup d’engagement. Cela est bénéfique pour moi et pour la stratégie que je suis en train de mettre en place pour faire un bon résultat à Libreville contre la RDC", a indiqué Jeanne Moussavou.