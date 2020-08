Mondial 2022 : pas d'arbitres gabonais parmi les présélectionnés

L'Union européenne des associations de football (UEFA), avec 17 arbitres retenus provisoirement, se taille la part du lion. La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) se positionne au second rang avec 12 arbitres. La Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), arrive en 3e position avec 8 arbitres. La Confédération africaine de football (Caf), avec 6 arbitres, est devant la Confédération de football d'Océanie (OFC) qui ferme le peloton avec 3 arbitres.

Des six arbitres africains retenus, on note la présence de l'Éthiopien Bamlak Tessema, du Congolais de la République démocratique, Jean-Jacques Ngamba Ndola, du Sénégalais Maguette N'diaye, de l'Égyptien Amin Omar Mohamed, du Marocain Redouane Jiyed et de l'Algérien Mustapha Ghorbal.

Et comme il fallait s'y attendre, aucun Gabonais ne figure sur cette liste. Comme lors des précédentes éditions. L'arbitrage gabonais, il le faut le dire, traverse une zone de turbulences sans précédent. Derrière Éric Otogo, et dans une moindre mesure Ghislain-Pierre Atcho, aucun autre officiel n'émerge. La relève peine à suivre, les divisions et la corruption gangrènent le milieu. Pis, entre précarité et manque d'ambitions, les arbitres gabonais, qui tirent le diable par la queue, ont l'impression d'être des laissés-pour-compte.