Mondial 2022 : Le défi d'une génération

Trois adversaires face auxquels les Panthères devront, dans la poule F, zone Afrique, se montrer performantes pour se rapprocher du Qatar, au sortir de la phase qui qualifiera le premier de chaque groupe pour l'ultime étape éliminatoire.

Après les précédentes campagnes ratées, notamment la dernière où le Gabon avait dû faire face à une féroce adversité (Maroc, Côte d'Ivoire et Mali), Bruno Ecuele Manga, qui reste sur les échecs des éditions 2006, 2010, 2 014 et 2018, doit espérer un ''happy end''. Il en est de même pour Pierre-Emerick Aubameyang, après les tentatives infructueuses de 2010, 2 014 et 2018.

On n’en attendra pas moins contre la Libye que les Panthères avaient eu du mal à éliminer en 2008 (0-1 à Tripoli et 1-0 à Libreville) en éliminatoires de la Can 2010. Sachant aussi que la dernière opposition avait vu les Chevaliers de la Méditerranée (1 – 1, 4 tirs au but à 2) éliminer les Panthères A" en quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations 2 014.