Ministère : ces autres dossiers brûlants qui attendent le ministre des Sports

Nommé en juillet 2019 à la tête du département des Sports, Franck Nguéma s'est attelé à régler dans l'urgence un certain nombre de dossiers chauds.

Parmi lesquels, le paiement (250 millions de francs) de la subvention des athlètes de haut niveau suspendue depuis plusieurs années, le règlement (1,2 milliard) des arriérés et droits sociaux des ex-agents de la Commission nationale de l’organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international (CNOGEMCNI), le paiement partiel des arriérés de salaires (950 millions de francs) de l'ancien coach des Panthères, José Camacho et ses adjoints, la réhabilitation progressive des quatre plus grands stades du pays, l'inscription au budget de l'État de l'entretien et la maintenance desdits stades, le lancement des travaux et la réhabilitation des plateaux sportifs urbains dans la commune de Libreville, la relance des Championnats scolaires et universitaires, le maintien de la course cycliste Amissa-Bongo menacée de disparition…

L'ampleur de ces réalisations explique, sans doute, son maintien – et au même poste – au gouvernement.

D'autres dossiers brûlants l'attendent. Ainsi, il devra impérativement assainir le milieu sportif gabonais, redonner au National-Foot son lustre d'antan et le rendre plus attractif, à travers de nouvelles propositions. Il devra être exigeant sur les différents cahiers de charges des fédérations qui auront désormais une obligation de résultat avec, tout naturellement, des moyens mis à disposition.

Le processus de normalisation des fédérations de taekwondo et d'athlétisme doit connaître son épilogue. Tout comme le règlement des droits sociaux des ex-agents de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC). Mais aussi la réhabilitation du stade de l'Amitié…



W.N.



