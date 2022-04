Médaille d'argent pour Maganga Gorra sur 200 m

Le sprinteur gabonais a réalisé samedi dernier en Caroline du Nord (USA), un chrono de 20.77. Et ce à 0.40 centièmes des minima pour participer aux Championnats du monde de juillet prochain aux USA.

Pour sa première course de début de saison, Guy Maganga Gorra a participé samedi dernier en Caroline du Nord (USA) au "2 022 Aggie Classic". Aligné sur 200 m au couloir 8, notre compatriote, avec un chrono de 20.77, a occupé la 2e place en finale derrière Randolph Ross (20.51), actuel numéro un américain sur 400 m. Pour "Nash", cette médaille d'argent a été obtenue dans la douleur. " J'ai couru avec des adducteurs douloureux. Malgré cette gêne, j'ai terminé 2e en finale. Et ce à 0.40 centièmes des minima pour participer aux Championnats du monde de juillet prochain aux USA. Faute de subvention, je ne peux guère me faire soigner. C'est une situation difficile à laquelle je fais face actuellement", renseigne le sprinteur gabonais.

W.N.

Libreville/Gabon