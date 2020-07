Manga "africain" : aux tauliers d'aider à stopper la mauvaise série

Si depuis qu'il est devenu entraîneur principal de Mangasport, Kevin Djony reste sur deux échecs d’entrée en campagne africaine, respectivement devant les Congolais de l'AS Maniema Union (en coupe de la Confédération africaine de football) et les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas (Ligue des champions), quatre de ses joueurs cadres font pire.

Plus encore que leur patron technique (ancien joueur et entraîneur adjoint du club), vont jouer gros Romuald Ntsitsigui, Constant Obia Pieme, Nicaise Ngoran Kouassi et Laurhian Kantsouga. Tous sont en effet les symboles des campagnes continentales ratées des Mineurs depuis une décennie. Des quatre joueurs qui ont tous déjà porté au moins une fois le brassard de capitaine du nonuple champion du Gabon, Ntsitsigui (29 ans depuis le 2 avril dernier), champion d’Afrique des moins de 23 ans 2011, vainqueur de la Coupe de la Cémac 2 013 avec la sélection A’ et qui compte une dizaine de capes avec les Panthères, est à n’en point douter celui qui n’a jamais réussi à devenir le leader offensif indispensable pour franchir des paliers sur la scène africaine. Quand Kantsouga (8 matchs africains) et Ngoran Kouassi (10), désormais trentenaires, remplissaient tant bien que mal leurs missions défensives. Et que le travail de l’ombre d’Obia Pieme (11 sorties continentales depuis 2012) s'avérait insuffisant en milieu de terrain.

À moins du départ de l’un d'eux, ces quatre tauliers seront encore probablement les premiers relais de leur entraîneur. Des cadres qui devront cependant être des locomotives d'un groupe qui a besoin de renforts qualitatifs dans toutes les lignes.



James Angelo LOUNDOU



