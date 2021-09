Lybie-Gabon : Le Onze probable Gabonais

C'est à 20 heures du Gabon que l'arbitre éthiopien Tessema donnera le coup d'envoi de la rencontre Libye-Gabon comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar-2022. Et à quelques heures de cette confrontation, l'opinion nationale s'interroge sur la composition du Onze entrant des Panthères.

Ainsi, hier soir Patrice Neveu , au cours de la traditionnelle reconnaissance du terrain, au stade des Martyrs, le technicien français a levé une partie du voile. Tout en brouillant les postes. Ainsi, dans le but on devrait avoir Mfa Mezui. Dans l'axe, Bruno Ecuele qui devrait avoir comme binôme Assoume Akue. Sur les côtés Johan Obiang et Lloyd Palun à droite. Devant la défense, Poko , devrait debuter en compagnie de Mario Lemina.

Un peu plus avancé, Guelor Kanga devait servir de rampe de lancement. En attaque, sur les côtés, Aaron Boupendza et Denis Bouanga. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang. C'est donc, sauf changement de dernière minute, l'équipe qui devra débuter la rencontre de ce soir.