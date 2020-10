Liste des Panthères : du classique

Précédemment absents du groupe mobilisé pour le match amical contre le Bénin (le 11 octobre dernier) pour cause de blessure ou défaut de visa, la convocation de Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, André Biyogo Poko, Aaron Appindangoye et Johan Obiang, tous désormais disponibles ou presque, ne pouvait faire l'objet du moindre doute, dans la perspective de la double confrontation à venir entre le Gabon et la Gambie, en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2021.

Ces joueurs figurent en effet sur la liste principale des Panthères retenues par le sélectionneur Patrice Neveu pour affronter les Scorpions, respectivement le 12 novembre à Franceville et quatre jours plus tard à Banjul pour le compte des 3e et 4e journées éliminatoires de la poule C.

Aux cinq tauliers effectuant leur retour, le technicien français a ajouté une trouvaille (Anthony Oyono, le jeune défenseur latéral pensionnaire de Boulogne-sur-Mer) et un bleu de longue durée (Kevin Mayi). Un tandem qui attend toutefois d'être qualifié par la Fifa.

Pour le reste, c'est la majorité des joueurs appelés pour le match du 11 octobre dernier au Portugal qui a gardé la confiance de Neveu, pour une double confrontation qui s'annonce capitale. Même si, derrière, le calendrier compte encore deux rencontres (contre la RD Congo et l'Angola) pour boucler la phase qualificative.

Afin de pallier d'éventuels forfaits aux deux confrontations se déroulant dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, sept joueurs ont été placés sur une liste de réserve.



James Angelo LOUNDOU



