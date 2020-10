Linaf : une dérogation spéciale pour le démarrage du championnat

Une correspondance dans laquelle le président de la Linaf, Brice Mbika Njdjambou, sollicite clairement de cet organe technique la possibilité de démarrer le championnat national de première, voire de deuxième division.

Il s'agit d'une démarche visant à obtenir une dérogation spéciale d'abord, de la part du Copil en sa qualité d'organe technique, puis et surtout, du gouvernement, principal décideur. La mesure attendue, peut-on lire dans le courrier de la Linaf, ''indiquerait clairement les conditions sanitaires à respecter obligatoirement par toutes les équipes désireuses de reprendre les séances d'entraînement''.

Rappelons tout de même que les compétitions africaines de clubs, dont le démarrage est prévu le 20 novembre, verront la participation de deux représentants gabonais. En l'occurrence, Bouenguidi Sport (en Ligue des champions) et Mangasport (Coupe de la Caf). Deux clubs qui n'ont plus connu la compétition depuis le mois de mars. Une situation de plus qui, selon la Linaf, nécessite que les mécanismes soient mis en place pour un retour aux compétitions au niveau domestique.