Likouala : un plateau sportif pour occuper sainement les jeunes

Avant d'être remis à l'autorité municipale, le plateau sportif de Likouala a d'abord fait l'objet d'une réhabilitation. "Dans un premier temps, nous avons procédé à l'enlèvement de l’ancienne clôture grillagée. Puis, nous avons érigé un nouveau mur de clôture en maçonnerie surélevée d’une grille, rafraîchi l'aire de jeux, remis à neuf les gradins et le système d'éclairage, tout en créant autour de l'espace, un univers graphique composé de fresques représentatives de la spécificité culturelle gabonaise", nous a confié le responsable de la communication de l'office, Phal Mezui.

La construction de ce plateau sportif, à Likouala, comme celui du PK7, cadre parfaitement avec la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de doter les différentes localités de notre pays de plateaux sportifs de proximité et en libre accès, afin de permettre à chaque Gabonais d’accéder à la pratique du sport et de favoriser le bien-être et la cohésion sociale.