Ligue Europa : PEA et Kanga en pole position, Appi devra encore attendre

Du côté de Belgrade, au stade Rajko-Mitic, l'Étoile rouge affronte les Allemands d'Hoffenheim, leader incontesté et incontestable du groupe L, avec 12 points au classement général. Déjà vainqueur 2-0 de leur adversaire du jour, lors de la manche aller, les poulains de l'Allemand Sebastian Hoeneß, déjà qualifiés pour les 16e de finale, veulent conclure en beauté et à l'extérieur leur avant-dernier match.

Arsenal, qui a réalisé jusque-là le carton plein, avec quatre victoires en autant de sorties, affronte, sans pression, à l'Emirates Stadium, les Autrichiens du Rapid de Vienne, 3e, avec six points au compteur. Sur le pré à trois reprises en Europa League, l'international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang - il compte une réalisation dans cette compétition -, devrait être aligné par son entraîneur Mikel Arteta. Histoire de reprendre confiance. Le dernier but inscrit par le capitaine des Gunners remonte au 1er novembre dernier, lors de la victoire d’Arsenal (1-0) face à Manchester United à Old Trafford.