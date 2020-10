Ligue de taekwondo de l'Estuaire : deux candidats en lice

La Ligue de taekwondo de l'Estuaire aura bientôt un nouveau président. Deux candidats sont en lice : Joël Nguema Ndong et Hugues-Valère Liyama Mangombit.

Celui qui sera élu aura la lourde charge de dynamiser le taekwondo au niveau de la province de l'Estuaire. Conscient des enjeux et des nombreux défis à relever, Joël Nguema Ndong promet de redonner ses lettres de noblesse à une discipline qui a fait la fierté de notre pays durant de nombreuses années. "Le taekwondo gabonais, durant plusieurs années, a été au-devant de la scène mondiale. Avec, notamment, plusieurs titres de champions d'Afrique, un titre de champion du monde et une médaille olympique. Malheureusement, aujourd'hui notre discipline est à la croisée des chemins. La ligue de l'Estuaire étant celle qui donne à la sélection le plus de compétiteurs, nous comptons tout organiser au niveau domestique pour faire rayonner la discipline", confie Joël Nguema Ndong.

Passionné de taekwondo et âgé de 29 ans, ce dernier pratique la discipline depuis l'âge de six ans, a des arguments à faire valoir pour remporter le scrutin. Son slogan de campagne : le rassemblement. "Ce qui a fait du mal à notre discipline, c'est la division. Aujourd'hui, nous souhaitons, avec l'ensemble des clubs qui ont demandé que je me présente, bâtir notre discipline dans l'unité et la concorde", explique-t-il. Dans une de nos prochaines parutions, son adversaire, Hugues-Valère Liyama Mangombit, déclinera lui aussi ses ambitions.



PSNB



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport