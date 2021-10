Ligue africaine de basket-ball : Manga BB refuse de participer

LA phase finale de la Ligue africaine de basket-ball aura lieu au mois de mars 2022 dans un pays qui reste à déterminer. Dans la perspective de cette compétition, Fiba-Afrique organise du 5 octobre au 31 décembre 2021 deux phases éliminatoires. Auxquelles doivent prendre part plusieurs équipes du continent.

C'est fort de cela que la Fédération gabonaise de basket-ball a convié le 11 octobre dernier les responsables de Manga BB à une réunion dont l'ordre du jour portait essentiellement sur la participation du club de Moanda aux éliminatoires de la Ligue africaine de basket-ball. Au terme de l'argumentaire des responsables fédéraux, le président de Manga BB et son équipe ont tout simplement refusé de participer à cette compétition. Joint au téléphone, le président de Manga BB, Tim Remanda nous a donné les raisons de ce refus. "Nous avons attentivement écouté l'ensemble des intervenants et suivi avec intérêt l'exposé de la fédération avant de décliner l'offre pour le compte de Mangasport section Basketball. Nous avons participé en 2019 à cette compétition pour comprendre le niveau d'exigence. Entre les délais trop courts, l'absence de championnat national depuis 3 ans et le départ de quelques-uns de nos sociétaires après l'obtention de leur baccalauréat ne font que conforter notre position. Pour nous, il n'est plus question de participer pour participer. Faire de la figuration ne fait pas partie de nos ambitions. D'où le désistement. Le nouveau bureau directeur de Manga BB veut d'abord réorganiser l'administration, puis relancer le basketball, avec en prévision l'aménagement des infrastructures nécessaire pour la pratique et le développement du jeu".

C'est donc pour ces raisons que le club de Moanda n'ira pas en Ligue africaine de basket-ball afin d'éviter au basket-ball gabonais une nouvelle désillusion après celle connue par nos jeunes en Égypte.

W.N.

Libreville/Gabon