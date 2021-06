Lifom : l'élection du nouveau bureau directeur aura bien lieu aujourd'hui

APRÈS avoir donné des instructions orales au directeur provincial des Sports de l'Ogooué-Maritime, Camille Lengounga, afin que ce dernier reporte sine die le processus électoral en cours à la Ligue de football de l'Ogooué-Maritime (Lifom), le secrétaire général du ministère des Sports, Frédéric Ndounda, en l'espace de 48 heures vient de faire volte-face.

" Dans le cadre des prochaines élections de la Ligue de football de l'Ogooué-Maritime, vu le compte rendu de la Direction provinciale sur le processus en cours qu'elle suit en qualité d'observateur, vu le recours introduit le 14 juin 2021 par certains candidats, par voie d'huissier, vu la décision rendue par la commission des recours de la Fédération gabonaise de football (Fégafot) en date du 16 juin, et dont le ministère prend acte, tout en saluant et félicitant les membres de cette commission (...), il est pris décision de laisser le processus électoral en cours se poursuivre conformément au calendrier initial. Le directeur provincial des Sports de l'Ogooué-Maririme est chargé de veiller à l'application de la présente et de représenter le ministère lors de cette élection".