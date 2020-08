Les Saints : 6,2 milliards pour libérer définitivement Lemina

Le mercato estival risque d'être très mouvementé et incertain pour le milieu de terrain international gabonais Mario Lemina. Prêté la saison dernière à Galatasaray, Southampton, club avec lequel il est lié jusqu'en juin 2022, souhaite définitivement se "débarrasser" de notre compatriote, contre le versement de la somme de 9 millions d'euros (environ 6,2 milliards de francs CFA). C'est ce que croit savoir le média turc melliyet.com.

"Le club anglais de Southampton ne souhaite plus prêter Mario Lemina. Mais plutôt le vendre contre un chèque de 9 millions d'euros. Bon nombre de clubs qui souhaitaient obtenir Lemina en prêt, ont vite déchanté. C'est le cas notamment du Werder de Brême, Galatasaray et Beşiktaş Jimnastik Kulübü. D'ailleurs, le coach de Brême, Florian Kohfeldt, a fait savoir que Lemina avait le profil recherché. Mais le refus des Saints de prêter le milieu de terrain gabonais rendait la transaction difficile. Du coup, faute de prêt, et vu le montant demandé par les Saints, ces différents clubs se sont désistés", affirme le média en ligne turc.