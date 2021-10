Les Gabonais de l’étranger : Mfa en pleine déroute

Anthony Mfa Mezui (Rodange) : décidément rien ne va plus pour Anthony Mfa Mezui. En effet, après avoir perdu sa place de titulaire chez les Panthères, le natif de Beauvais connaît une autre désillusion. Cette fois en club. Samedi dernier, pour le compte de la 9e journée du championnat du Luxembourg de première division, Rodange a été sèchement battu 1-4 par Staessen. Avec un seul point au compteur, huit défaites et 24 buts encaissés, Rodange occupe la 16e et dernière place du championnat.

Aaron Boupendza (Al-Arabi) : pour le compte de la 6e journée du championnat de D1 du Qatar, Al-Arabi (3e) est allé s'imposer samedi dernier au Grand Hamad Stadium face à Al Shamal, battu 1-3. À la 22e minute, d'une frappe limpide, Aaron Boupendza a inscrit son 3e but de la saison.