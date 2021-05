Les Gabonais de l'étranger : la terre promise pour Allevinah et Boupendza

Avec respectivement une accession en Ligue 1 et un titre de meilleur buteur de SüperLig, les deux attaquants gabonais ont bouclé en apothéose une saison 2020-2021 qui restera dans les annales.

- Jim Allevinah. Clermont Foot a touché au but en validant définitivement son accession en Ligue 1, pour la première fois en 31 ans d'existence. Le résultat d'un parcours somme toute remarquable en Ligue 2 (21 victoires, 9 nuls, 8 défaites ; 61 buts marqués, 25 buts encaissés). Un ''happy end'' historique dans lequel l'attaquant gabonais a joué un rôle majeur. Avec notamment 12 buts, 6 passes décisives et la performance rare (pour un attaquant) de disputer les 38 rencontres du championnat. Sans oublier sa présence parmi les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2 des Trophées UNFP 2021. Un grand cru pour celui qui, à 26 ans et malgré les sollicitations (de l'AS Saint-Etienne, notamment), devrait découvrir l'élite française avec le club qui l'a recruté en 2019 du Puy-Foot qu'il venait d'aider à monter en National. Que de chemin parcouru, depuis ses débuts en 2014 sous la tunique de l’Entente Boé/Bon-Encontre (son club formateur) en Promotion Honneur (9e division), par un Allevinah qui effectua par ailleurs des tests sans suite aux Girondins de Bordeaux, à Dijon ou à Nîmes !