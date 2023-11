Les Gabonais de l'étranger : Bouanga et Boupendza en demi-finales de Conférence

Angleterre. Mario Lemina et Wolverhampton ont été défaits sur le terrain de Sheffield United (1-2) et restent dans la deuxième moitié du classement de Premier League 2023-2024, après la onzième journée. Arabie saoudite. Didier Ndong et Al Riyadh ont été dominés par Al-Ahli (0-3) et perdu un nouveau derby de la capitale saoudienne. États-Unis.

Décisifs l'un comme l'autre, Denis Bouanga (Los Angeles FC) et Aaron Boupendza (FC Cincinnati) ont beaucoup compté dans la qualification de leurs clubs en demi-finales de conférences des play-offs de la MLS 2 023. Côté Ouest et après un doublé au match 1 (5-2), le premier a transformé le penalty victorieux face aux Vancouver Whitecaps (1-0) lors du match 2. Le second a, à l'Est, rétabli l'équilibre (1-1) et inscrit son tir au but lors d'une séance remportée (8-7) contre New York Red Bull. France (Ligue 1). Si Jim Allevinah a aidé Clermont-Foot (17e et avant-dernier au classement) à obtenir un point sur la pelouse de Strasbourg (0-0), Pierre-Emerick Aubameyang est lui resté atone (une énième fois) à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, contraint au match nul par Lille (0-0).

Remplacé par l'Argentin Joaquin Correa (77e), PEA a été largement conspué par un public du Vélodrome las de ne pas le voir justifier les grandes attentes dues à son rang. Serbie. En convertissant un coup de pied de réparation dans les ultimes minutes, Guelor Kanga (titulaire) a permis à l'Etoile Rouge de Belgrade (dauphin du Partizan) d'obtenir une victoire plus confortable sur Radnik Surdulica (3-1). Turquie. Sivasspor et son roc défensif Vert-Jaune-Bleu Aaron Appindangoye n'ont pu faire mieux qu'un match nul sur leurs installations face à Adana Demirspor (1-1).

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon