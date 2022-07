Le Stade Mandji rallie Koula-Moutou via Lambaréné en pirogue et par train

Les images semblent surréalistes ! Des footballeurs gabonais, précisément ceux du Stade Mandji, entassés, tels des clandestins, samedi dernier, durant plus de 13 heures, dans une embarcation de fortune, une pirogue de pêche pour être plus précis, naviguant sans gilets de sauvetage, au péril de leur vie, sur l'Ogooué, au départ de Port-Gentil pour rallier Koula-Moutou via Lambaréné. Les images font peur. Et si la barque avait chaviré ? Mais de quoi s'agit-il ? Mercredi prochain, pour le compte de la 11e journée du National-Foot 1, le Stade Mandji se déplace à Koula-Moutou pour affronter Bouenguidi Sports. C'est à la Linafp de prendre en charge le déplacement des Insulaires. Du fait de la mutualisation des charges.

Curieusement, la Linafp, vendredi après-midi, indique aux dirigeants du club portgentillais de préfinancer le voyage. Informés de ce changement, les dirigeants insulaires ont tout essayé pour trouver des places disponibles dans plusieurs compagnies de transport. Sans succès. Dernière solution : l'embarcation de fortune. Car, l'idée étant de prendre hier dimanche le train au départ de Ndjolé, puis Lastoursville avant de rallier Koula-Moutou par voie terrestre. Tout un périple. À qui la faute ?

" En réalité, la Linafp n'a pas d'argent. Tout est pris en bons. Hôtel, transport… C'est de l'enfumage tout simplement. Même les salaires depuis le début de la saison ne sont pas payés", renseigne un président de club. Interrogé à son tour sur la question, le président de la Linafp, Brice Mbicka Djambou a livré sa version des faits. "S'agissant du cas du Stade Mandji, j'ai appelé vendredi après-midi le président du club pour lui dire les difficultés qui sont les nôtres à trouver un million 610 mille pour prendre en charge la délégation afin de rallier Lambaréné. Et que s'il pouvait préfinancer, il allait être remboursé plus tard. Il m'a dit OK. Il est revenu vers moi en me disant que les places qui avaient été réservées par la Linafp dans un bateau conventionnel ont été achetées par d'autres clients. Et que, par conséquent, il avait un plan B. La location d'une pirogue à un million. C'est cela la vérité."

Le président de la Linafp s'est également exprimé sur les tensions de trésorerie auxquelles fait face l'instance qu'il dirige. " Nous avons reçu l'argent pour couvrir les charges des quatre premières journées du championnat. Aujourd'hui, nous jouons la 10e journée. Savez-vous comment nous fonctionnons ? Depuis la 5e journée, les officiels ne sont plus payés. Les prestataires refusent de nous accompagner, sauf Setrag qui nous donne des places à crédit. Nous n'avons rien et cette situation ne peut plus durer", renseigne le président de la Linafp, en colère.

Nous y reviendrons.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon