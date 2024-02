L'arbitrage de Pierre Atcho plombé par les arbitres assistants vidéo

UNE semaine après Sénégal-Côte d'Ivoire, le débat sur l'arbitrage de cette rencontre fait toujours rage. Il est reproché au Gabonais de n'avoir pas été à la hauteur du match. En cause, le carton rouge non délivré à Mané et les deux penaltys non sifflés en faveur des deux équipes. Pourquoi Pierre Atcho n'a-t-il pas donné un carton rouge direct à Sadio Mané ? "Sur cette faute c'est plutôt l'angle de vision de l'action qui ne permet pas à Atcho de bien apprécier la gravité du geste de Mané.

C'est pourquoi tout de suite il donne le carton jaune. Ensuite, via ses instruments de communication, il consulte la VAR pour vérifier la gravité de la faute. Malheureusement les arbitres assistants vidéo lui diront que le carton jaune est justifié", renseigne une source digne foi. Pourquoi Samir Guezzaz (Maroc) et Mahmoud El Banna (Égypte), qui avaient pourtant les images sur plusieurs angles n'ont-ils pas interpellé l'arbitre ? "C'est une question à poser aux intéressés. Une chose est certaine, les assistants vidéo n'ont pas respecté les consignes que prévoit le concept VAR pour ce genre de situation. Ils ont l'obligation d'appeler l'arbitre, mais ne l'ont pas fait.", renseigne la même source. Pour le carton rouge non donné à Mané, la responsabilité des hommes de la VAR est clairement engagée. Et que dire aussi du penalty ivoirien non sifflé dans les ultimes instants du match ?

"Dans le feu et la vitesse de l'action, après la faute du gardien sénégalais Mendy sur Pépé, il donne un jaune au joueur ivoirien pour simulation. Après l'action, il a une fois de plus consulté les assistants vidéo. Ces derniers l'ont fait venir. Et après avoir vu les images, la bonne décision a été prise par Atcho. Celle d'accorder le penalty aux Éléphants", poursuit notre source. Et au terme de cette rencontre, le coach Aliou Cissé dira aux médias : "On s'est arrêté de jouer après le but. On a perdu le fil conducteur dès le premier but. Je ne peux pas m'expliquer qu'on ait perdu le fil du match, il fallait continuer à jouer, on ne peut pas gérer pendant 85 minutes. C'est nous-mêmes qui nous sommes compliqué le match". En aucun cas Cissé n'a condamné l'arbitre gabonais.

Willy NDONG

Libreville/Gabon