La liquidation du stade Michel-Essonghe en vue

DANS le cadre d'une mission d'inventaire des structures sportives gérées antérieurement par l'ex-Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC), dissoute en novembre 2018, et après le stade de Franceville, le liquidateur Jean-Frédéric Ndong Ondo, accompagné d'Axel Oliveira, directeur de l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), était le week-end écoulé à Port-Gentil, afin de procéder à l'inventaire du stade Michel-Essonghe. Cette mission s'est soldée par le transfert des actifs à l'ONDSC, structure créée en 2019.

Peu avant la visite du site, une réunion technique présidée par le chef de la délégation s'est tenue en présence de l'huissier de justice Me Hubert Charles Ranozinault et du directeur provincial des Sports, Camille Lengounga. "Le problème qui nous amène à Port-Gentil est de voir l'état actuel du stade Michel-Essonghe. Parce que le liquidateur que je suis a été nommé par le gouvernement pour en faire le constat. Et dans ce travail avec deux volets, le premier volet était social, les droits légaux et les droits transactionnels. Ce volet là est fini. Le deuxième volet qui est tout aussi important est d'évaluer la situation. Nous sommes donc venus constater, pour ensuite faire un rapport au gouvernement. Nous sommes une mission en double, parce qu'il y a d'abord le liquidateur et ensuite l'Office qui, in fine, doit gérer ces structures-là. Et pour faire d'une pierre deux coups, nous pensons que nous devons voir ensemble les problèmes. Cela va faciliter par la suite le travail", a relevé Jean-Frédéric Ndong Ondo Avant de poursuivre : " C'est la bonne information qui conduit à la bonne décision. Le gouvernant attend de nous que nous lui transmettions des informations fiables. De façon globale, les problèmes d'eau, d'électricité et de pelouse qui se posent ici ne sont pas insurmontables. Avec un peu de volonté, on réussira''.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon