La FIJ félicite Jean-Caude Djimbi

Après la fin des JO de Paris-2024 dimanche dernier, l'heure est désormais au bilan.

C'est le cas de la Fédération internationale de judo (FIJ) qui, depuis quelques jours, distribue des bons et mauvais points. Notamment au niveau de l'arbitrage.

Ainsi, l'instance mondiale vient de féliciter l'arbitre gabonais Jean-Claude Djimbi, par ailleurs numéro un africain. Son sens de l'équité, son dévouement et sa bravoure ont été unanimement reconnus par les patrons de la FIJ.

"Au nom de la Fédération internationale de judo (IJF), nous vous adressons nos sincères félicitations et notre profonde gratitude pour votre performance exceptionnelle en officiant la compétition de judo aux Jeux olympiques de Paris 2024 en tant qu'arbitre olympique. Votre dévouement, votre expertise et votre engagement inébranlable envers l'esprit et l'intégrité du judo ont contribué à assurer une concurrence équitable, transparente et exemplaire. Les Jeux Olympiques représentent le summum de la réussite du judo et votre rôle dans le maintien des normes les plus élevées d'arbitrage a été essentiel au succès de l'événement. Votre compréhension approfondie du judo, vos actions, ont non seulement contribué au succès des Jeux, mais ont également renforcé les valeurs de respect, d'honneur et d'équité que le Judo incarne", indique le courrier de la Fédération internationale de judo signé de son président, le Roumain Marius Vizer.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, notre compatriote vient d'être retenu pour la campagne qualificative des prochains Jeux olympiques.

Il va renouer avec la compétition au mois de septembre prochain au Grand Prix de Zagreb et en octobre aux Championnats du monde juniors au Tadjikistan. Jean Claude Djimbi, via nos colonnes, sollicite l'accompagnement de l'État pour mieux entamer cette campagne.

Willy NDONG

Paris/ France