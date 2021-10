Kevin Mayi forfait contre l'Angola

L’ATTAQUANT international gabonais du club turc de Denizlispor (D2), Kevin Mayi, n'effectuera pas le déplacement de Luanda (Angola) et Franceville (Gabon). Et pour cause, notre compatriote a été victime hier dimanche, lors de la rencontre Boluspor-Denizlispor, comptant pour la 8e journée du championnat turc de deuxième division, d'une lésion des muscles ischio-jambiers. Il sera remplacé, selon le sélectionneur national, Patrice Neveu, par Louis Autchanga qui évolue au MAS de Fes au Maroc.