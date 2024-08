Judo/Championnats d'Afrique cadets et juniors : le Gabon rentre bredouille de Yaoundé

Si l'Angola, le Cameroun, l'Afrique du Sud, Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Burundi ont été les symboles de la montée en puissance des nations subsahariennes, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont confirmé, lors des championnats d'Afrique de judo cadets et juniors (féminins et masculins) qui s'est déroulé du 15 juillet au 1 août à Yaoundé, que le nord du continent garde une longueur d'avance.

L'illustration de ces deux constats a été la présence du Cameroun en finale de la compétition par équipe mixte Juniors remportée par l'Égypte (comme le classement général des médailles de la catégorie).

Mais aussi celle de l'Angola sur la troisième marche du podium par équipes chez les Cadets.

Deux tableaux sur lesquels le Gabon n'a pas présenté suffisamment d'arguments pour espérer mieux qu'une onzième place chez les Cadets et une douzième en Juniors.

Les 19 athlètes, arrivés pour la plupart en néophytes, sont rentrés bredouilles.

Mais quelquesuns restent des paris pour l'avenir et ne demandent qu'à continuer d'être accompagnés.

À l'instar de Maurane Ndembi Oye (-48 kg) chez les Cadets et Rauven Charles Midongo Ndongo (+100 kg) en Juniors qui ont atteint la finale de bronze.

James Angelo LOUNDOU

Yaoundé/Cameroun