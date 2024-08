Judo/Championnat d'Afrique Cadets et Juniors 2024 : le Gabon d'entrée face à la dure réalité du niveau international

Les Juniors, en lice ce samedi et dimanche, présentent davantage d'arguments (trois médaillés du dernier Open d'Abidjan) pour rehausser la participation du Gabon à la compétition continentale que Yaoundé ( Cameroun) abrite du 15 au 18 août 2024.

Parce que la catégorie des Cadets composée de dix néophytes (six féminins et quatre masculins) a logiquement eu un baptême du feu compliqué.

Avec huit compétiteurs éliminés d'entrée, un au second tour et une (Maurane Ndembi Oyé , en -48 kg, qui a de peu raté l'a finale pour la médaille de bronze).

Il faut dire que le contexte du Palais polyvalent des sports, les nouveaux équipements, le stress (reconnu par les athlètes) et l'absence d'un entraîneur sur la chaise au bord du tatami (NDLR: les entraîneurs Sandrine Ilendou Mboumba et Raissa Évangéline Lebomi, également bizuths, n'ayant pas le diplôme requis et ont été contraintes de donner des consignes depuis les tribunes, ont été parmi les facteurs inhibants).

Autant pour les combats individuels et que par équipe où le Gabon, malgré son repêchage pour la finale de bronze, s'est incliné devant l'Angola (1-4).

James Angelo LOUNDOU

Yaoundé/Cameroun