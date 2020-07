Judo : Sarah Mazouz opérée avec succès du poignet

La médaillée d'or des Jeux africains 2019 à Rabat (Maroc) et de l'Open de Yaoundé la même année, s'est voulue rassurante dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Bon, c’est ma main gauche qui vous écrit en ce moment, donc c’est long pour moi. L’année dernière je gagnais les Jeux africains de Rabat. Je me suis malheureusement blessée aux genou et poignet droit. C'est seulement en janvier que j'ai su que j’avais un ligament déchiré dans le poignet, mais étant en pleine course pour la qualification aux Jeux de Tokyo, il fallait continuer malgré la douleur.