Judo : première discipline sportive du pays en termes de résultats

"Sur 54 pays à travers le continent, le Gabon est classé 9e. Mais nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. L'objectif, à terme, est de figurer dans le Top 5 africain", nous a confié un responsable de la Fédération gabonaise de judo.

En juillet 2019, lors des Jeux africains de Rabat, notre pays, par l'entremise de Sarah Mazouz et Agono Wora, décrochaient deux médailles d'or. En novembre de la même année, lors de l'Open de Yaoundé, Sarah Mazouz remportait de nouveau la médaille d'or. L'argent pour Terence-Junior Kouamba et le bronze pour Paul Kibikai. Au championnat d'Afrique de judo, qui s'était tenu en avril 2019 à Cape Town en Afrique du Sud, Sarah Mazouz avait décroché la médaille de bronze. Récemment, lors de l'Open de judo de Dakar, notre pays, qui a présenté cinq compétiteurs, a obtenu 5 médailles, soit 2 en argent et 3 de bronze. Une belle moisson qui a classé le Gabon à la 5e place sur une trentaine de pays participants.