Judo : Me Djimbi en route pour Rabat et Ekaterinbourg

Dans la perspective d'une qualification pour les Jeux olympiques, prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo (Japon), l'arbitre international gabonais Jean-Claude Djimbi quitte Libreville ce soir à destination de Rabat (Maroc), puis Ekaterinbourg (Russie).

À Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale (Russie), Me Djimbi officiera lors du Grand Slam de Russie, qui aura lieu du 16 au 18 mars 2020. Actuel numéro 19 au niveau de l'arbitrage mondial, notre compatriote croit dur comme fer qu'il grimpera à la 16e place mondiale, synonyme de qualification pour les JO de Tokyo-2020. " Faute de moyens, je n'ai pu participer, le mois dernier, au Grand Slam de Düsseldorf en Allemagne. Cette fois, je vais à Rabat et Ekaterinbourg pour améliorer mon classement. L'objectif étant d'être parmi les 16 meilleurs arbitres mondiaux. C'est l'occasion ici pour moi de remercier Me Hugues Boguikouma qui a entièrement pris en charge mes frais de transport, d'hébergement et de séjour au Maroc et en Russie", a expliqué Me Jean-Claude Djimbi, à la veille de son déplacement.