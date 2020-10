Judo : l'arbitre Jean-Claude Djimbi invité au Grand Chelem de Budapest

Feu vert pour le World Judo Tour. En effet, après plus de sept mois d'inactivité, du fait de la pandémie de coronavirus, les compétitions internationales de judo reprennent dans quelques jours.

Ainsi en a décidé la Fédération internationale de judo (FIJ), l'instance dirigeante de la discipline au niveau mondial. À cet effet, le président de la FIJ, l'Autrichien Marius Vizer, a déclaré : "C'est un moment historique pour le judo mondial et pour le sport. Nous attendons avec impatience l'organisation du Grand Chelem, conformément aux règlements de la FIJ et dans le strict respect des mesures mondiales de santé et de sécurité. Nous devons nous adapter pour le Covid-19, et quelle meilleure façon de le démontrer que le retour de notre bien-aimé World Judo Tour."

Ainsi, suite à la confirmation de l'organisation du Grand Chelem de Hongrie, qui se déroule à Budapest du 22 au 26 octobre 2020, l'arbitre international gabonais, Me Jean-Claude Djimbi, 19e au classement olympique, a été sélectionné par la FIJ pour officier lors de cette compétition.

Notre compatriote ne boude pas son plaisir : "Après plus de sept mois de pause, je suis très heureux de faire partie du groupe des premiers arbitres à reprendre la compétition internationale."

Jean-Claude Djimbi ajoute : "À cet effet, j’ai dû adapter ma préparation à cause de la situation sanitaire. Les webinaires avec l'Union africaine de judo et la Fédération internationale de judo me permettent de rester très serein pour la suite, vu l'état d'urgence encore en vigueur. Qu'à cela ne tienne, je sollicite, une fois encore, le soutien de mon pays afin de m'accompagner sur le chemin de la qualification pour Tokyo-2021."



Willy NDONG



