Judo/ Championnats d'Afrique des jeunes 2024 : le Gabon désormais tourné vers la scène continentale

Dans la foulée de l'épilogue des Jeux olympiques ''Paris-2024'' où la combattante Virginia Aymard et l'arbitre Jean-Claude Djimbi étaient ses deux porte-étendards, le judo gabonais va être de nouveau mis à contribution en compétition internationale.

Cette fois avec les championnats d'Afrique Cadets et Juniors 2024.

Un rendez-vous que va accueillir Yaoundé (Cameroun), les 15 (pour la première catégorie) et 17 août à venir (pour la seconde).

Seize pays, 120 combattants (62 filles et 58 garçons) sont annoncés chez les Cadets.

Pour sept catégories féminines (-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg) et huit côté masculin (-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90).

Alors que sur l'échiquier des Juniors où 178 compétiteurs (90 femmes et 88 hommes)représentent 19 nations, sept catégories, d'une part (-48, -52, -57, -63, -70, -78,+78) et d'autre part (-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100) seront en lice.

Côté gabonais, l'heure est à la dernière ligne préparatoire .

Avec , autour d'un nouveau staff technique dernièrement promu par la Direction technique de la Fédération gabonaise de judo et de jujitsu, 20 athlètes issus des meilleures places fortes de Libreville et Port-Gentil (Ndella, L'Académie, Zen Soo, Manga, ASCCTG, Pantherazzia, etc.).

Des clubs à leur avantage lors du dernier championnat national, il y a deux mois.

Pour cette relève Vert-Jaune- Bleu, les championnats d'Afrique des nations 2024 seront l'occasion de justifier le choix des techniciens fédéraux et de prendre du galon à l'international.

Il en est de même au niveau de l'arbitrage où seront attendus les héritiers de Djimbi qui a placé la barre très très haut.

Pas que pour les arbitres gabonais d'ailleurs.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon