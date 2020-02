JO : Et de trois pour Anthony Obame

Contraint par son classement annuel de passer par le Tournoi de qualification olympique (TQO), le Gabonais n'a pas manqué la session africaine de rattrapage organisée le week-end écoulé à Rabat (Maroc).

Les deux derniers, venus du Gabon avec l'entraîneur Salia Nze Ouattara et grâce à la contribution de Me Park Sang-Chul, l'expert sud-coréen, ont été éliminés d'entrée. Dominés respectivement par la Camerounaise Rauline Soffo (13-4 puis arrêt de l'arbitre après une récupération difficile suite à un coup de pied retourné lui ayant fait frôler le k.o) et le Marocain Achraf Mahboubi (29-4 et arrêt l'arbitre pour dépassement de l'écart limite de points entre deux combattants).