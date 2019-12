Jeux scolaires : Quatre athlètes gabonais à Abidjan

Ils sont arrivés jeudi dernier dans la capitale économique ivoirienne en vue de prendre part ce samedi au cross des écoles d'Abidjan, qui réunira plusieurs élèves venus de six pays d'Afrique et d'Europe.

L’Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU), en collaboration avec la Fédération africaine des sports scolaires (FASS) et la Fédération internationale des sports scolaires (FISS), ouvre ce samedi à Abidjan sa saison sportive 2019-2020, par le cross des écoles d'Abidjan. Notre pays y prendra part. La délégation gabonaise, conduite par Valérie Lébondo, directrice générale adjointe des Œuvres scolaires, compte quatre sportifs, en plus du préparateur physique Fifa et enseignant d’Éducation physique et sportive (EPS), Thierry Allogho.

Ainsi, pour défendre les couleurs nationales et faire bonne figuration, Jacob Taty Seth (17 ans), Tchissambo Reteno (13 ans), Louise Marcelle Lentsolo (14 ans) et Daïna Ambourouet Menyer (14 ans) se sont préparés durant deux semaines. " Depuis que nous avons commencé leur préparation, je leur dis qu’ils vont courir avec des enfants de leur âge. Et à ce titre, ils n’ont rien à craindre ", a confié Mme Lébondo.

Les jeunes athlètes gabonais seront donc aux prises avec d'autres de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et de France. Le vainqueur de l'épreuve partira avec une enveloppe d’un million de francs.



JFM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport