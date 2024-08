Jeux paralympiques Paris-2024 : nos deux ambassadeurs entrent en lice le 30 et le 31 août

Les 17es Jeux paralympiques de Paris-2024 s'ouvrent officiellement ce mercredi 28 août 2024 au Stade de France, sis à Saint-Denis.

Durant 11 jours, 4350 athlètes venus de 168 pays à travers le monde, vont rivaliser d'adresse et de talent pour monter sur le podium et, notamment, la plus haute marche.

Le Gabon, qui est représenté par deux athlètes, à savoir David Rendhel Moukagni (100 m) et Fabiola Audrey Mengue Pambo (lancer du disque), prendra bien part à ces Jeux.

Et pour donner plus de chances à nos ambassadeurs, bien que la tâche s'annonce ardue, l'État a envoyé du 12 au 23 août, en stage à Cesson-Sevigne, en Bretagne (France), nos athlètes.

Sur les chances de médailles de nos représentants, bien qu'elles soient infimes, le président du Comité paralympiques du Gabon (CPG), Luc Nguema, n'est nullement pessimiste.

Bien au contraire ! " Nous n'avons que 2 athlètes.Si l'un d'entre eux se retrouve sur la liste à compétir avec en majorité les athlètes des pays développés, dans cette situation nos chances s'amenuisent.Mais s'ils se retrouvent avec les pays dont le parasport est encore en herbe, alors on a des chances de faire un parcours honorable".

La délégation gabonaise, composée de 10 membres (un président, un chef de mission, un attaché Paralympiques, deux sportifs, deux coachs, un médecin, un kinésithérapeute et un chargé du bien-être), a pris ses quartiers samedi dernier au Village olympique.

Comme lors des JO de Paris-2024, la Rédaction sport de votre journal vous donnera chaque jour les nouvelles de nos ambassadeurs.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon