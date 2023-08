Jeux de la Francophonie 2023 : le Gabon récolte six médailles

TOUT est bien qui finit bien ! La 9e édition des Jeux de la Francophonie s'est achevée hier au stade des Martyrs de Kinshasa par une cérémonie de clôture qui a fait vibrer les 80 000 témoins. Dans l'ensemble, les Jeux se sont bien déroulés, malgré des inquiétudes, notamment au sujet de la sécurité des délégations. Côté médailles, c'est le Maroc qui se taille la part du lion avec 57 métaux dont 22 en or. Les surprenants Roumains arrivent en deuxième position avec 38 médailles glanées pour 17 en or. Le Cameroun, avec ses 38 breloques dont 11 d'or, prend la 3e place. Le Sénégal et la France bouclent respectivement le Top 5 Pour cette levée, le Gabon, qui a certes fait mieux en termes de médailles que l'édition précédente en 2017 à Abidjan, où les nôtres avaient obtenu 2 breloques d'argent (27e sur 45 pays), s'en sort avec 6 médailles dont 5 en sport et 1 en culture.

Le judo avec 3 médailles obtenues confirme que c'est actuellement le sport numéro un au Gabon. Fernand Nkero (-66 kg), le champion d'Afrique juniors en titre, a obtenu la médaille d'argent. Émilie Daika Affong Obiang, dans la catégorie des +78 kg, a remporté le bronze. En équipe, la paire Hillary Komba et Welda Mounguengui ont également obtenu une médaille de bronze. Invité surprise à la course aux médailles, le tennis de table était également du festin avec le bronze obtenu en équipe par Andy Bringaud et Jemima Maloufa. La grosse déception est venue du cyclisme et de l'athlétisme. Le cyclisme, quoi de plus normal ! Rien ne se fait au plan domestique. D'où l'abandon de deux coureurs pour seulement 90 km. Maganga Gorra, sur 200 m, après avoir dominé sa série et l'ensemble des demi-finales, s'est effondré en finale en obtenant de justesse le bronze.

Le sauteur Elca Charles Ambourouet, qui se la coule douce avec la bourse de sportif de haut niveau, a été incapable de dépasser 2 m alors que son record personnel est de 2,10 m. Et que dire aussi des prestations en finale de Moulin (100 m) et Junior Effa Effa (110 m haies) ? Les deux coureurs ont respectivement terminé 7e et 5e. Dans l'ensemble les Gabonais ne se sont pas véritablement battus. Ils ne sont pas allés chercher l'impossible. Comparativement aux Malgaches, par exemple, qui terminent à la 14e place avec 7 médailles dont 2 en or.

À une semaine des Jeux, ces sportifs ne savaient même pas s'ils allaient participer à la compétition faute d'argent. Et au finish, le résultat est là ! L'État gabonais finance à coups de milliards le sport dans notre pays, en octroyant même des bourses à hauteur de 50 millions de francs par athlète. Résultat : ces derniers, au lieu de travailler avec acharnement, préfèrent 'bringuer'' avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce ce qui justifie que des pays comme le Burkina Faso (9e), le Niger (11e) ou le Tchad (15e), qui mettent moins de moyens, arrivent à obtenir des résultats ? La question est posée ainsi que la réflexion.

Willy NDONG

Kinshasa/ RD Congo