Jean-Noël Amonome : ''Une vraie bouffée d'oxygène''

Pour Jean-Noël Amonome qui sera l'un des substituts du numéro un Anthony Mfa Mezui, la convocation de Patrice Neveu est une bonne nouvelle. Lui qui va faire son retour dans une tanière fréquentée pour la dernière fois en novembre 2018, dans le cadre de la manche retour des Panthères contre les Aigles du Mali comptant pour les éliminatoires de la Can 2019.

''Le sélectionneur m'offre une opportunité qui va probablement améliorer ma situation en club et peut-être m'ouvrir des portes pour le futur. Parce que je vis une saison frustrante. Depuis son arrivée, M. Neveu a souvent été en contact avec moi. Il connaît ce que je vis dans mon club qui évolue en D2 et que j'ai retrouvé après un prêt infructueux. Il est au fait des soucis avec mon coach et m'a toujours encouragé à travailler davantage, tenir le coup mentalement et saisir ma chance le jour où on me l'accordera. Retrouver la sélection est pour moi une vraie bouffée d'oxygène'', avoue le gardien de but révélé au plus haut niveau national par le FC 105 et revenu depuis un mois aux Royal Eagles FC de Durban où il est sous contrat.