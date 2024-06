Handisport : de l'or pour les Gabonais à Yaoundé

La Confédération internationale francophone des sports adaptés et de la culture (Cifsac) a organisé à Yaoundé (Cameroun) du 25 au 29 juin 2024 sa première compétition handisport, à laquelle prenaient part les athlètes venus du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale.

En athlétisme, notre pays était représenté sur 400 et 1 500 m par Ronel Mandoukou et sur 100 et 200 m par Oumar Moussa Onanga. Ces deux compatriotes se sont illustrés de fort belle manière.

En effet, Ronel Mandoukou a récolté deux médailles d'or sur les deux distances. Pendant ce temps Oumar Moussa Onanga obtenait le métal précieux sur 100 et 200 m, et l'argent au 400 m. Soit un total de cinq médailles.

Une belle moisson pour nos ambassadeurs. Les résultats en football n'étaient pas encore connus au moment où nous mettions sous presse.

Nous y reviendrons.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon