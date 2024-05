Handball/Tournoi zonal de la Lineph : Titan SAC et le Stade Mandji réalisent le doublé

Si les deux premières équipes de chaque site vont se retrouver pour la phase finale programmée du 14 au 16 juin prochain à Mouila, l'étape initiale du tournoi zonal organisé par la Ligue nationale élite professionnelle de handball (Lineph) a vu Titan Seniors Academy et le Stade Mandji finir en tête.

Aussi bien chez les hommes que du côté féminin. Après trois jours de compétition dans la poule basée à Libreville, les deux sections des Académiciens ont réalisé un sans-faute.

Respectivement devant Phoenix, Libreville AC et Réveil SH dans le tableau masculin, et Sifflotan AC sur l'échiquier dames.

Il en a été de même à Port-Gentil où les Stadistes ont tour à tour dicté leur loi à l'Asma HBC, l'AS Salinas et la JS Mouila HBC, pour les hommes, et Asma HBC dans le double duel entre filles.

Les quatre champions (masculins et féminins) de zones devraient donc être présents en juin dans le chef-lieu de la province de la Ngounié pour un Final Four où s'ajouteront Phoenix HT et Asma HBC chez les hommes, Sifflotan et Asma côté dames.

Un rendez-vous aux allures de championnat national semi professionnel pour lequel la Lineph attend vainement l'accompagnement des pouvoirs publics depuis l'élection, le 9 mai dernier, de son président Merfunt Kassa Kombila.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon