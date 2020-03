Handball : Des logements transformés en salles de sport

L'apparition et la propagation de la pandémie du coronavirus à travers le monde a entraîné l'arrêt de plusieurs activités, y compris le sport. Les athlètes ont donc dû s'adapter à cette contrainte, sans pour autant abandonner l'activité physique, qu'ils pratiquent dorénavant chez eux.

Le cas des internationaux gabonais de handball qui ont ainsi trouvé un bon moyen de s'occuper, en attendant l'éventuelle fin du confinement pour les joueurs évoluant à l'étranger (Samuel Clementia, Yannick Aubyang Minlama, Ulrich Apanga Evoundza, Vitali Aubyang Minlama, Yves Terry Nguema Aboghe…). Et la levée des mesures gouvernementales pour les locaux (Térance Mamadou Sene Igalla, Jeanick Fashion Tchamda Rolenga, Sterenstyl Wora Dia, Stéphane Nze Mba et les autres).

Comme s'ils s'étaient passé le mot, chaque athlète a simplement transformé sa résidence en salle de sport. Du moins, ces sportifs ont trouvé de petits espaces dans les maisons ou dans la cour pour travailler. Séances de pompes, d'abdominaux et de gainage occupent une partie de leurs journées, mais aussi la marche et le footing.

Des vidéos et photos sont d'ailleurs diffusées sur les réseaux sociaux par le capitaine des Panthères, Yannick Aubyang Minlama, et ses équipiers. On les voit jonglant avec un rouleau de papier, allongés sur une moquette ou une grande serviette, faisant des pompes et le gainage.