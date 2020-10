Gambie La liste provisoire : une liste élargie dévoilée

prend quasiment les mêmes, on recommence. La présélection de la Gambie communiquée, lundi dernier, par le sélectionneur Tom Saintfiet, dans l'optique de la double confrontation contre le Gabon en qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2021, est majoritairement composée des joueurs qui ont participé au stage du Portugal, agrémenté d'un match amical remporté (1-0) devant le Congo (sur un but d'Assan Ceesay), le 9 octobre dernier à Faro.

Le technicien belge a ainsi choisi un groupe de 38 Scorpions qui sera ramené à 26, dans la dernière ligne droite des oppositions aller (le 12 octobre à Franceville) et retour (le 16 à Bakau) contre les Panthères. Deux rendez-vous cruciaux pour la suite des éliminatoires dans la poule C où la Gambie (4 points +2) fait la course en tête, devant le Gabon (4 points +1), la RD Congo (1 point) et l'Angola (0).

Gardien de buts : Modou Jobe (FC Jeddah, Arabie Saoudite), Sheikh Sibi (Virtus Vérone, Italie), Baboucarr Gaye (Rot Weiss Koblenz, Allemagne), Salifu Senghore (FC Lahti, Finlande)

Défenseurs : Pa Modou Jagne (Suisse), Robin Utseth Björnholm-Jatta (Stjördals Blink IL, Norvège), Noah Sonko Sundberg (FK Östersunds, Suède) Omar Colley (Sampdoria Gênes, Italie), Buba Sanneh (Anderlecht, Belgique), Maudo Jarjue (Austria Vienne, Autriche), Dawda Ngum, (BK Bronshoj, Danemark), Mohammed Mbye (IFÖ Brömölla, Suède), Moussa Kamara (FC Balzan, Malte), Sheriff Sinyan (Molde FK, Norvège), Ngine Faye Njie (Casa Sports, Sénégal), Sulayman Bojang (Saprsborg 09, Norvège),

Milieux de terrain : Sulayman Marreh (Genk, Belgique), Alasana Manneh (Gornik Zabrze, Pologne), Yusupha Bobb (Italie), Ebrima Darboe (AS Rome, Italie), Ebrima Sohna (FC Mosta, Malte), Sainey Njie (DAC Dunajská Streda, Slovaquie), Ebrima Colley (Hellas Verona, Italie), Ablie Jallow (RFC Seraing, Belgique), Abdoulie Sanyang (Beerschot, Belgique), Kalifa Manneh (Catane, Italie)

Attaquants : Musa Barrow (FC Bologne, Italie), Modou Barrow (Jeonbuk, Corée du Sud), Buba Jobe (Ogryte, Suède), Lamin Jallow (Vincenza, Italie), Musa Juwara (Boavista, Portugal), Steve Trawally (Ajman Club, Émirats Arabes Unis), Adama Jammeh (Étoile du Sahel, Tunisie), Assan Ceesay (FC Zurich, Suisse), Nuha Marong Krubally (CD Grenade, Espagne), Muhammed Badamosi (KV Kortrijk, Belgique), Alassana Jatta (Viborg FF, Danemark), Dembo Darboe (FC Shkupi, Macédoine du Nord).



