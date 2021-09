Gabonais de l'étranger : Didier Ndong à peine arrivé et déjà une victoire

•Didier Ndong (Yeni Malatyaspor/Turquie) : sociétaire du club turc depuis moins d'une semaine, le milieu de terrain international a réussi son entrée en matière samedi lors du match comptant pour la 3e journée de SüperLig. Entré à la 57e minute, il a participé au succès des ''Tigres'' (le surnom de sa nouvelle formation) face à Gazisehir Gaziantep (2-0).

•Mario Lemina (Nice/France) : Les Aiglons enchaînent et confirment leur joli début de saison. Après les regrettables événements du match contre Marseille le dimanche précédent, la formation azuréenne est repartie de l'avant en corrigeant les Girondins de Bordeaux (4-0) dans une Allianz Riviera à huis clos. C'était samedi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Auteur d'un tacle irrégulier sur le Nigérian Samuel Kalu, l'ancien joueur de la Juventus Turin, Southampton et Galatasaray a écopé d'un carton jaune en fin de partie.

•Jim Allevinah (Clermont-Foot/France) : Rapidement mené 0-2 contre le cours du jeu, le fringant promu a fait une nouvelle "Clermontada" pour obtenir le match nul (2-2) face au FC Metz dimanche dernier. Entré à la 72e minute, l'ailier Vert-Jaune-Bleu et son club sont toujours invaincus en Ligue 1.

•Denis Bouanga (Saint-Étienne/France) : le classique opposant samedi dernier l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Étienne a tourné à l'avantage des Olympiens (3-1). Intenses et séduisants, les hommes de Jorge Sampaoli ont disposé de Verts courageux, mais inférieurs. L'attaquant gabonais s'est mis en évidence à deux reprises (1re et 22e), mais le gardien de but Steve Mandanda, s'est bien interposé