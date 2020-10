Gabonais de l'étranger : des revers et un coup de gueule

- Didier Ndong et Bruno Ecuele Manga (Dijon). Ses propos ( "Y a qu'en France que ça vous énerve qu'on mette de l'engagement. Vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça ! On ne doit pas vous toucher... Vous êtes intouchables ? Faut arrêter. Vous êtes une équipe comme les autres") à la pause, avant l’entrée des vestiaires du Parc des Princes, ont fait le buzz. Le milieu de terrain a dit à Marquinhos et à Moïse Kean ce qu'il pensait des plaintes des Parisiens, notamment Neymar, sur l'agressivité des Dijonnais. Au final et comme son compatriote défenseur central, ils ont pris quatre buts (comme la saison écoulée). Le sixième revers de la lanterne rouge de Ligue 1.

- Denis Bouanga (Saint-Etienne). Quatre à la suite. Plus rien ne va pour l’ASSE et son meilleur joueur de la saison écoulée. Battus à Metz ( 0 – 2), les Verts ont enregistré leur quatrième défaite de rang. Averti à la demi-heure de jeu et remplacé à dix minutes du coup de sifflet final, l'ancien Nïmois a ajouté un cinquième match à sa disette offensive.

- Jim Allevinah (Clermont-Foot). Titulaire pour la huitième fois (pour autant de journées de Ligue 2), il n'a pu éviter la première chute des Clermontois, surpris par l'AC Ajaccio (2-0) au stade Gabriel-Montpied, où Sidney Obissa était sur le banc des remplaçants ajacciens.

- Louis Ameka Autchanga (Niort). Il a disputé le dernier quart d'heure à Pau où les Niortais se sont lourdement inclinés (1-4).

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). En panne depuis la première journée, il n’a pu interrompre la série négative en Premier League dimanche lors de la réception de Leicester de Jamie Vardy, auteur du but victorieux (1-0).



James Angelo LOUNDOU



