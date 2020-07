Gabonais de l'étranger : Aubameyang croisera sa bête noire en demi-finale de Cup

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Si Manchester United et Chelsea avaient disputé, la veille à Wembley, la première demi-finale de la coupe d'Angleterre, l'attaquant gabonais et Arsenal disputeront à Manchester City, le 19 juillet prochain dans la même arène, le second ticket qualificatif pour la finale de la coupe d'Angleterre 2019-2020. Sans entrer en jeu, la ''Panthère'' a vu, depuis le banc, l'Espagnol Dani Ceballos inscrire le but décisif contre Sheffield United (2-1) et envoyer les Londoniens dans le dernier carré. Avec pour vis-à-vis des Citizens, tenants du titre et bête noire du capitaine des Gunners. En six confrontations, toutes compétitions confondues, Aubameyang n'a, en effet, jamais vaincu, ni inscrit le moindre but aux hommes de Pep Guardiola. Un beau challenge en perspective pour Aubameyang, peu en verve depuis le début du ''restart'' anglais.

- Mario Lemina (Galatasaray). Nouveau dépannage en défense centrale pour compenser les forfaits sur blessure des titulaires que sont le Congolais Christian Luyindama et le Brésilien Marcao. Dans une partie dominée par l'équipe de Fatih Terim (17 tirs à 11, 7 corners contre 4, 55 % de possession de balle), le grand gagnant du partage de points (1 – 1) avec Basaksehir, a été le rival stambouliote, qui conserve le fauteuil de leader (60 points) devant Trabzonspor (58) et le ''Gala'' (52) qui reste au quatrième rang, et n'a toujours pas obtenu de victoire depuis la reprise du championnat.

- Aaron Appindangoye (Sivasspor). Mauvaise opération pour le défenseur central gabonais et son club qui ont certainement enterré leurs ultimes espoirs de titre, après le revers surprise à domicile devant Kayserispor (0 - 2). Avec seulement 4 tirs cadrés sur 16 tentatives, et malgré 63 % de possession de balle, le troisième de la Super Lig 2019-2020, après 29 journées, s'est incliné sur les réalisations du turc Hasan Acar et du Ghanéen Bernard Mensah (sur penalty). Face auxquels l'ancien joueur du CF Mounana a été impuissant.



James Angelo LOUNDOU



