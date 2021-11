Gabon-Libye : Didier Ndong ne jouera pas demain contre la Libye

Didier Ibrahim Ndong ne sera pas aligné demain lors de la rencontre entre le Gabon et la Libye.

C'est la conséquence directe de son absence aujourd'hui à Franceville.

En effet, alors que Poko, Mayi, Boupendza et Madinda ont rallié Franceville, puis Bongoville en milieu de matinée, Didier Ibrahim Ndong,par contre n'a pas daigné effectuer le déplacement. Une situation qui pénalise davantage l'équipe et le coach.

Des sanctions sont prévues à cet effet.