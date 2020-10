Gabon-Gambie : le 12 novembre avec des arbitres togolais

À un mois des troisième et quatrième journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021, la Confédération africaine de football (Caf) a fixé les grandes lignes des différentes oppositions au programme.

Dans la poule C, où le Gabon sera à l’épreuve de la Gambie, l’instance continentale a ainsi dévoilé l'identité des officiels, en plus de confirmer la date et l’heure de la première manche programmée à Franceville. La partie sera dirigée par un quatuor arbitral togolais composé de Kouassi Attisso Attiogbe (arbitre), Komlan Domenyo Adiwotso et Limna Kabassima (assistants 1 et 2), Yelebodom Gado Mawabwe Bodjona (4e arbitre de réserve). Le Guinéen Fah Conde remplira pour sa part la fonction de commissaire du match.

Jeudi 12 novembre 2020 est la date retenue pour la première confrontation qui se disputera dans un contexte influencé par la pandémie de coronavirus. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 (horaire local).

Les décisions des autorités sanitaires et sportives gabonaises, en accord avec le gouvernement et la Caf, pour la conduite à tenir dans l'organisation du match (protocole sanitaire, personnes accréditées, huis clos ou non, etc.) sont donc attendues. On ajoutera que le compte à rebours déclenché samedi par la Caf concerne aussi les autres nations africaines engagées à ce stade des éliminatoires. On pense notamment à la République Démocratique du Congo et à l’Angola.

La première affiche de cette double opposition est aussi programmée le 12 novembre, à la même heure. Avant-derniers et derniers adversaires des Panthères, les Léopards et les Palancas Negras seront face à face à Kinshasa (au stade des Martyrs), avec des arbitres tunisiens pour les départager.



James Angelo LOUNDOU



