Gabon-Egypte : Bakary Papa Gassama au sifflet

Alors que la date de la rencontre entre les Panthères du Gabon et les Pharaons d'Egypte, comptant pour les Eliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été ramené au 5 septembre prochain (initialement prévue le 7 septembre), la commission des arbitres de la confédération africaine de football vient de désigner le Gambien Bakary Papa Gassama pour officier la rencontre qui se déroulera au stade Rénovation de Franceville.

Cet arbitre n'est pas inconnu du public gabonais, puisque c'est ce dernier qui avait arbitré la rencontre entre les Panthères du Gabon et les Lions de l'Atlas du Maroc au stade de l'Amitié sino-gabonaise de Libreville lors de la victoire 3-2 des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour rappel, l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama a officier cette saison lors de la Coupe d’Or Concacaf. Le tournoi biannuel qui s'est déroulé aux États-Unis d’Amérique (USA) du 10 juillet au 1 août 2021. A cet effet, Bakary Papa Gassama a été invité en tant qu’arbitre et officiel de la VAR dans la même foulée. Le choix de ce dernier est sans doute incontestable. Car l’homme en noir gambien fait partie sans doute des meilleurs sifflets de l’Afrique. De plus, Papa Gassama a sifflé plusieurs finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Il a été au sifflet lors des dernières Coupes du Monde de la FIFA au Brésil en 2014 et en Russie en 2018. Papa Gassama était le seul représentant de l’Afrique à la Coupe des Confédérations en 2017. Il a également été le quatrième officiel de la finale des Jeux olympiques de 2012 à Londres (Angleterre). Âgé de 42 ans, Bakary Papa Gassama a commencé sa carrière en tant qu’arbitre international en 2007.